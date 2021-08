Roma, 13 agosto 2021 - Proprio mentre stiamo parlando con Matteo Orfini, deputato del Pd, già presidente del partito guidato oggi da Enrico Letta, arriva la notizia della morte di Gino Strada, fondatore di Emergency: “L’Italia perde una grande personalità, che ha fatto anche discutere. Proprio oggi sulla Stampa c’era un suo articolo sulla sua storica contrarietà all’intervento militare in Afghanistan”, dice Orfini alla Nazione. “Credo che tutti coloro che oggi celebreranno Gino Strada debbano onorare la sua memoria aprendo una discussione vera sulla politica estera del nostro paese. Lo dice uno che non è sempre stato d’accordo con Strada. Ai tempi dell’intervento militare, per esempio, non lo ero. Oggi, a vent’anni di distanza, penso sia giusto avere una discussione meno pigra. Purtroppo questa discussione è assente nel dibattito politico. Se dopo 20 anni l’Occidente si ritira e i talebani riconquistano il Paese, ricominciando tutto daccapo, allora qualche domanda ce la dobbiamo fare. Vale anche per me che all’epoca ero un giovane militante e riteneva quell’intervento indispensabile. Tuttavia, le classi dirigenti di tutto il mondo stanno eludendo questo dibattito”.



A proposito di dibattiti che vengono elusi, c’è chi dice che non è il momento adesso di occuparsi di ius soli. Ci sono altre priorità.



“Ne parliamo da anni e da anni non è mai il momento giusto, vuoi per una ragione, vuoi per un’altra. Questo è in realtà l’argomento di chi non vuole lo ius soli e credo che sia una posizione irricevibile. Parliamo di una discriminazione verso bambini e ragazzi che sono italiani a tutti gli effetti, tranne agli occhi della nostra legge. Quindi è sempre il momento giusto per sanare una discriminazione. L’argomento secondo il quale ci dovremmo occupare d’altro è facilmente aggirabile: il Parlamento è organizzato per trattare più argomenti contemporaneamente. In commissione Affari sociali ci occupiamo di pandemia, in commissione Lavoro di come sostenere il mondo del lavoro, in commissione Affari costituzionali ci possiamo occupare di diritti negati”.



L’argomento è usato dal M5s, alleato del Pd.



“Il M5s usa gli stessi argomenti e le stesse parole di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. È un tema sul quale il nuovo leader del M5s, Giuseppe Conte, deve dire cose chiare. Se Conte vuole davvero che il M5s stia nel centrosinistra, sullo ius soli non si possono usare gli argomenti di Salvini, quindi mi aspetto che chiarisca e corregga la posizione dei suoi esponenti. Segnalo peraltro che lo ius soli è sequestrato in commissione Affari costituzionali dal presidente Giuseppe Brescia. Da mesi è finito il ciclo di audizioni sulle tre proposte di legge presentate dai parlamentari. Ce n’è una mia, una di Laura Boldrini e una di Renata Polverini. Brescia aveva proposto un testo unico ma lo stiamo ancora aspettando”.



I Cinque stelle sono ancora alleati affidabili?



“Non sono tra i principali fan dello schema politico Pd-Cinque stelle. Dopodiché, il M5s è un partito in fase di transizione ma questa transizione deve avvenire nella chiarezza. Non penso che l’ancoraggio al centrosinistra sia compatibile con le posizioni ‘ni-vax’ di Virginia Raggi o con certi atteggiamenti sui diritti. Così come credo che non si possa approvare una riforma migliorativa come quella Cartabia e poi contestualmente chiedere i voti alle elezioni per cambiarla. Ricorda molto la stagione dell’Unione, quando in Consiglio dei ministri venivano approvati testi contro i quali poi i partiti organizzavano manifestazioni di piazza. Non penso che Conte voglia diventare come Paolo Ferrero, ma il comportamento è simile. Capisco certo il travaglio: il M5s giustizialista e manettaro sta facendo un passo in avanti verso la civiltà garantista, ma una svolta è vera se è sincera”.



Nel Pd c’è chi ha firmato i referendum sulla giustizia. Lei concorda?



“Ho il massimo rispetto per i referendum sulla giustizia e per chi come Goffredo Bettini li ha firmati, ma noi abbiamo il dovere di fare quella battaglia in Parlamento, come ha detto anche Enrico Letta. Non mi convince quando gli alfieri dell’accordo con il M5s, anziché combattere o far valere il loro peso politico, si rifugiano nella scappatoia del referendum per far cambiare posizione al M5s. In Parlamento abbiamo i numeri per approvare una riforma della giustizia a partire da un’idea condivisa, dobbiamo lavorare per costruirla. Su questi temi ci può essere una maggioranza senza il M5s”.



Parliamo di elezioni amministrative. Ritiene possibile che Virginia Raggi a Roma arrivi al ballottaggio?



“L’ipotesi più realistica mi pare il ballottaggio fra centrosinistra e centrodestra. Dopodiché, credo che dopo la pausa estiva debba crescere il dibattito sul futuro di Roma. La città ne ha bisogno. Tocca a Roberto Gualtieri e alle forze che lo sostengono alzare il livello del dibattito, per rilanciare la Capitale e dimostrare che Raggi ha fallito e che Enrico Michetti è un candidato improbabile. Abbiamo dimostrato con Nicola Zingaretti in Regione che c’è un centrosinistra con capacità di governo. La visione della città però va rilanciata con progetti chiari, per ricucire una città che è lacerata da tutti i punti di vista. Le diseguaglianze sono enormi e una parte della popolazione si sente esclusa. Dappertutto, le capitali guidano lo sviluppo dei loro Paesi, a Roma non è stato così negli ultimi dieci anni. La Capitale deve recuperare la propria missione. Oltretutto, la Roma di oggi è diversa da quella pre Covid. La pandemia ha già cambiato il nostro modo di vivere. I quartieri periferici hanno ripreso prima dei quartieri del centro. Grazie al tele lavoro, in molti sono rimasti nel loro quartiere a lavorare, i flussi economici e del traffico sono cambiati. Parte di queste innovazioni rimarranno anche dopo. Per questo le città vanno ripensate e riprogettate. Pensiamo a quanti uffici dei centri storici rimarranno vuoti. Potrebbero essere trasformati in case popolari in modo da ripopolare i centri oggi gentrificati”.



Enrico Letta rischia a Siena?



“Non ha responsabilità per le vicende di Mps e ha dimostrato comunque coraggio nel candidarsi in un collegio che non è sicuro come un tempo, con le complessità che conosciamo. Ha le caratteristiche per vincere quel collegio grazie al sostegno del Pd e del centrosinistra. Mi pare che non stia sfuggendo alla discussione sul futuro di Mps, senza eludere il tema. Oggi siamo a un bivio importante, purtroppo la vicenda della banca si incrocia con la campagna elettorale ma le strumentalizzazioni della destra sono irresponsabili”.



C’è anche un problema a sinistra. Nel Pd c’è chi vorrebbe rinviare la vendita di Mps, come il presidente toscano Eugenio Giani.



“Penso che abbia detto bene Letta. La vendita non può essere rimandata. Poi è chiaro che dobbiamo vigilare, ma il governo non può fare altrimenti”.

