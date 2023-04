Il Terzo Polo procede speditamente diviso, anche in Toscana

Firenze, 12 aprile 2023 – Il Terzo Polo procede speditamente diviso. Un po’ dappertutto, non solo a Roma, dove le difficoltà di Azione e Italia Viva a diventare una cosa sola (non più solo una federazione ma un partito unico) abbondano.

E in Toscana? Tra poche settimane ci sono le amministrative, al voto vanno città importanti come Siena, Pisa, Massa. E, in provincia di Firenze, Campi Bisenzio, Comune strategico per la politica fiorentina (da qui viene il neo-segretario regionale del Pd Toscano Emiliano Fossi, per dire).

A Siena il Terzo Polo si è spaccato. Azione candida Roberto Bozzi, già sindaco di Castelnuovo Berardenga, assai critico sull’amministrazione uscente. Tutt’altra storia invece quella di Italia Viva.

I renziani, capeggiati dal leader tosco-senese Stefano Scaramelli, appoggiano insieme al sindaco uscente della giunta di centrodestra, Luigi De Mossi, lo stesso candidato: il manager Massimo Castagnini. “Abbiamo una prospettiva importante in un’area riformista”, ha detto Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale: “Il nostro partito è compatto e unito nel sostegno delle esperienze civiche che a nostro avviso hanno fatto molto bene con il sindaco uscente. Vogliamo quindi sfruttare la continuità ma allo stesso noi vogliamo essere un elemento di discontinuità, riconoscendo i tanti elementi positivi che ci sono già. Con De Mossi costituiamo una bella coppia, insieme mettiamo da parte estremismi e populismi”.

A Pisa, dopo molte difficoltà e duelli su quale fosse la candidatura migliore, il Terzo Polo candida Rita Mariotti, settantaduenne cardiologa iscritta ad Azione (già consigliera comunale fino al 2018), che è riuscita a superare nella scelta l’italo-vivaista Carlo Lazzeroni.

A Massa una nuova spaccatura: Italia Viva – o quantomeno una sua parte - appoggia Enzo Ricci, candidato del Pd, mentre Azione è con Francesco Persiani, sindaco uscente, appena sfiduciato (grazie anche a Fratelli d’Italia), eletto nel 2018 con il centrodestra (erano i tempi in cui furoreggiava il salvinismo).

A Campi Bisenzio, invece, non c’è traccia di Terzo Polo, nonostante le annunciate trattative e ricerche di candidatura delle settimane scorse. Fonti di Italia Viva dicono che a due giorni dalla scadenza dei termini elettorali (venerdì 14 aprile) non c’è ancora la lista.