Il live action dei Cavalieri dello Zodiaco In questi giorni, in cui la politica è nettamente più noiosa della fantasia, preferisco parlarvi di letteratura, o, anzi, di grandissima letteratura. A giugno arriverà al cinema, soltanto per tre giorni – 26, 27, 28 – il live action dei Cavalieri dello Zodiaco, ispirato alle opere del maestro Masami Kurumada...