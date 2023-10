Il carcere e il lavoro L’articolo 27 della nostra Costituzione dice che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ed è impossibile che ci sia rieducazione senza reinserimento sociale. Se fuori dal carcere ti attendono solitudine e mancanza di lavoro, difficilmente ti sentirai nuovamente inserito nella società dei liberi. Per questo motivo sono da apprezzare le parole di Giovanni Russo, capo del DAP, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.