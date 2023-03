Volano stracci fra Pd e M5S (sulla guerra)

Pecore Elettriche

Ieri Giorgia Meloni è intervenuta al Senato per alcune comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Oggi sarà alla Camera. La presidente del Consiglio ha attaccato chi, dai banchi dell’opposizione, strumentalizza la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia per lanciarsi in demagogia spicciola, segnatamente il M5S.