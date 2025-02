Firenze, 17 febbraio 2025 – Il destra-centro toscano ne ha combinata un’altra delle sue. In teoria avrebbe già il candidato pronto per le elezioni regionali, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, in pratica però da questo fine settimana c’è un candidato ufficiale della Lega. Elena Meini, capogruppo del partito di Matteo Salvini in Consiglio regionale.