Weekend spettacolo al PalaTerme. Montecatini accoglie la Supercoppa

Montecatini è pronta ad accogliere la Supercoppa di Serie A2 e di Serie B. Saranno sei le partite in programma al PalaTerme nella due giorni di sabato e domenica. Si parte oggi dalle 14 con la prima semifinale e si chiude domani alle 19 con le due finaliste di A2 a giocarsi il trofeo. Emozioni e spettacolo sono assicurati per l’evento che mette in palio il primo trofeo della stagione. Il corposo programma è stato presentato nelle stanze del Comune alla presenza, oltre che dell’amministrazione con il sindaco Baroncini e il vicesindaco Sartoni, anche da Francesco Maiorana, neo eletto presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, alla sua prima uscita ufficiale dalla nomina di sabato scorso.

"Oggi per me è la prima volta in questa veste e per questo ricorderò Montecatini con affetto - ha iniziato Maiorana -. Questa città ama davvero il basket e mi auguro che presto le sue società salgano di categoria. Parlando della Supercoppa credo ci aspetteranno gare intense, molto combattute. Le squadre sono ad inizio stagione ma sono certo che avranno voglia di conquistare subito un trofeo". Per Montecatini, oltre all’onore di ospitare un importante evento cestistico di caratura nazionale, ci sarà anche una diretta rilevanza economica data dal folto numero di persone attese in città. Per entrambi i motivi la soddisfazione dell’amministrazione è palpabile. "La città sta riscoprendo grande entusiasmo verso il basket - ha affermato Baroncini -. Tante persone si stanno impegnando al massimo in questo ambiente e la speranza è di rivedere presto una società termale in massima serie. Lo sport in genere è fondamentale per la comunità, soprattutto se come a Montecatini viene vissuto con rispetto. Le due squadre hanno portato rivalità ma è un sentimento sano". Il vicesindaco Alessandro Sartoni, assessore con carica anche agli impianti sportivi, ha puntato l’attenzione sul PalaTerme e il progetto ad esso connesso che vedrà presto il suo avvio. "Per noi si tratta di un momento importante in una strategia più ampia che comprende i lavori di rifacimento del palazzetto - ha spiegato -. La Supercoppa sarà un po’ un primo taglio del nastro. Grazie ai fondi del Pnrr interverremo ancora e fra pochi mesi avremo anche l’ultima approvazione. Montecatini è una città dal forte turismo sportivo e per continuare ad esserlo bisogna lavorare sulle strutture".

Il programma della Supercoppa prenderà il via oggi, nella giornata interamente dedicata alle semifinali. Per la Serie B palla a due alle ore 14 per Tecnoswitch Ruvo di Puglia e Blacks Faenza, alle 18.30 NPC Rieti-Caffè Toscano Pielle Livorno. Per l’A2 Trapani Shark-Tezenis Verona alle 16.15 e Real Sebastiani Rieti-Gruppo Mascio Treviglio alle 20.45. Domenica la finale della Supercoppa di B alle ore 16.30, mentre la finale della coppa di A2 è invece prevista alle 19.

Michele Flori