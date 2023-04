"Vogliamo chiudere in bellezza" Ponte vuol arrivare a quota 43

Tra 90 minuti calerà il sipario sulla stagione 202223 del Ponte Buggianese. E’ stata una stagione bella, esaltante e piena di aspetti più che positivi per la compagine biancorossa, che ha disputato un’annata di primo livello nel girone A del campionato d’Eccellenza Toscana. Il Ponte allenato da Gutili ha infatti fin qui raccolto ben 40 punti, facendo segnare un record mai raggiunto prima d’ora da nessuna squadra pontigiana in Eccellenza. Il Ponte Buggianese però non è già con la testa proiettata alle vacanze. I ragazzi guidati da Gutili hanno intenzione di chiudere nel migliore dei modi quest’annata, e per questo motivo scenderanno in campo al "Pertini" contro la Pro Livorno Sorgenti, per conquistare i tre punti in palio. "Vogliamo chiudere in bellezza questa stagione- ha detto Gianni Sensi parlando della gara in programma oggi dalle ore 15- Vogliamo conquistare una bella vittoria, davanti al nostro pubblico ed ai nostri tifosi. Arrivare poi a quota 43 punti, sarebbe qualcosa di molto bello e veramente importante per il Ponte Buggianese, che mai aveva raggiunto un traguardo così notevole".

Simone Lo Iacono