Viviani vince in Cina per il Team Corratec

Ancora una vittoria italiana, ancora un successo per il Team Corratec-Selle Italia Montecatini, al Qinghai Lake Tour in Cina, a conclusione della sesta tappa, la Qilian-Xihaizhen di 206 km. La firma di Attilio Viviani fratello del più celebre Elia, che al termine di uno sprint incertissimo è riuscita ad avere la meglio. Dopo la prima vittoria di Baldaccini e il secondo posto di Gandin, un altro risultato importante e di soddisfazione per la squadra diretta dai tecnici toscani Francesco Frassi, Fabiana Luperini e Marco Zamparella, sotto la supervisione del team manager Serge Parsani.

An.Mann.