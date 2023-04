Via Nova, spareggio col Montale Stefanelli: ’Serve concentrazione’

L’ultima partita di campionato dei Giovani Via Nova, vede la sconfitta della formazione pievarina per 4-0, conseguita contro l’Unione Tempio Chiazzano a "La Palagina". In un match che poco serviva ad entrambe, visto che i padroni di casa devono giocare i play-out, mentre gli ospiti erano già salvi e sicuri anche di non andare ai play-off. , si scatenano i ragazzi guidati I Giovani Via Nova rimangono fermi al quintultimo posto e a quota 29. L’ultimo incontro che i pievarini dovranno giocare a breve, è il Play-Out contro la Virtus Montale: i Giovani Via Nova non dovranno affatto perdere, nel match che disputeranno in casa propria, per festeggiare così la salvezza e la permanenza in Prima Categoria. "Abbiamo tenuto fuori sette titolari, in vista della partita in programma domenica prossima, che invece sarà decisiva- ha detto Gianluca Stefanelli- Entrambe le formazioni hanno giocato sottotono e senza voglia. La concentrazione va trovata obbligatoriamente domenica. C’è poco da aggiungere".

Simone Lo Iacono