Via Nova e Pescia in campo per evitare la retrocessione in Seconda

Oggi Giovani Via Nova e Pescia vanno in campo, per giocare i play-Out di Prima Categoria contro Virtus Montale e Spedalino Le Querci. A "La Palagina" si affrontano due squadre che hanno vissuto un’annata molto diversa. I pievarini infatti erano partiti bene. Grazie anche agli ottimi risultati centrati contro le formazioni di testa, i Giovani Via Nova erano riusciti a conquistare pure l’appellativo di "Ammazza-Grandi". Un girone di ritorno disputato malissimo, ha spinto i pievarini in zona play-out, e alla sfida odierna contro la Virtus Montale, che invece è sempre rimasta nei bassifondi della classifica del girone B di Prima Categori.

Ben diverso invece è il discorso legato all’altro scontro, che si disputerà finalmente allo "Stadio dei Fiori" di Pescia. I ragazzi di Michelotti e la formazione di Agliana non hanno vissuto una stagione ricca di soddisfazioni. Svariati problemi ed i numerosi infortuni, subiti soprattutto dal Pescia, hanno minato e reso difficile il lavoro delle due squadre, che sono sempre rimaste in zona retrocessione. La squadra che uscirà vincitrice da questo incontro, riuscirà a mettere una pezza ad un’annata non proprio eccezionale.

Simone Lo Iacono