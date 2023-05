Via Nova e Pescia festeggiano

Con un finale al cardiopalma, il Giovani Via Nova riesce a salvarsi e a rimanere in Prima categoria. Nel play-out giocato alla Palagina contro la Virtus Montale, la squadra di Pieve a Nievole pareggia 1-1 e grazie alla migliore posizione di classifica conquistata nel corso della regular season fa festa per l’importante traguardo raggiunto. Ci sono voluti anche i tempi supplementari, visto che al 92’ è arrivata la rete degli ospiti e al 95’ quella dei Giovani Via Nova, realizzata da Tardiola su rigore. A fine gara è poi esplosa la festa, a cui hanno partecipato anche 50 bimbi del settore giovanile.

"E’ stata una partita da infarto – dice Gianluca Stefanelli – e ci siamo complicati la vita da soli, subendo il loro gol in maniera rocambolesca al 92’. Fortunatamente poi siamo riusciti a pareggiarla al 95’. Per poter raggiungere il pari sono entrati in campo tutti gli attaccanti, togliendo difensori e centrocampisti. Nonostante questo assetto sbilanciato in avanti, abbiamo tenuto bene il campo durante i supplementari e abbiamo portato a casa questo risultato importantissimo. I nostri avversari invece hanno terminato in doppia inferiorità numerica".

Missione compiuta anche per il Pescia di Michelotti. La formazione rossonera vince il play-out contro lo Spedalino Le Querci, giocato finalmente allo Stadio dei Fiori e può festeggiare la permanenza in Prima categoria. L’1-0 porta la firma di Mercugliano, andato in gol al 79’. "Nonostante le varie difficoltà che abbiamo incontrato in questa annata tribolata – dice Michelotti – , vedevo sempre i ragazzi che si allenavano con spirito e voglia e ciò mi ha sempre messo in testa che le cose sarebbero andate bene. Grazie all’importante vittoria ottenuta contro lo Spedalino, possiamo dire che è andato tutto bene. Abbiamo fatto gol nel momento migliore, perché si può dire che da lì in poi i nostri avversari non hanno fatto più nulla. La gara si è giocata sul filo dei nervi, sospinti anche dal nostro pubblico numeroso. Ringrazio i ragazzi e Roberto Bellandi, che ha fatto un lavoro veramente eccezionale".

Simone Lo Iacono