Venerdì a Ponte Buggianese il "Trofeo dell’Unità" Corsa sulla distanza degli otto chilometri

In occasione della Festa dell’Unità a Ponte Buggianese viene organizzata venerdì 7 Luglio dal Comitato della festa, con la collaborazione tecnica della società Montecatini Marathon una gara podistica di km 8 (competitivi) e di km 4 per i partecipanti alla ludico motoria denominata "Trofeo Festa dell’Unità" , giunta alla quinta edizione. Il ritrovo della gara e fissato per le 18 al Centro Sportivo Sandro Pertini, da dove la gara prenderà il via la gara alle 20. La quota iscrizione alla gara e di euro 5 (Tesserati Uisp) e euro 7 per i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e altri enti di promozione sportiva nazionale. Per i partecipanti alla ludico motoria la quota iscrizione è di 5 euro. Inoltre verrà disputata anche un gara per il settore giovanile con partenza alle ore 20,10. Saranno premiati individualmente i primi 30 assoluti uomini,10 donne assolute,15 veterani uomini,5 donne veterane,10 veterani argento uomini 5 donne veterane argento e 3 veterani oro uomini.