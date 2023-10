Valdinievole Montecatini, insidia Camaiore

Anche per l’Eccellenza via al tour de force di tre partite in una settimana. Nel girone A Valdinievole Montecatini e Ponte Buggianese giocano oggi (ore 14.30) rispettivamente in casa contro il Camaiore e in trasferta nell’ottava giornata, poi mercoledì saranno impegnate nel turno infrasettimanale e domenica prossima chiuderanno il trittico con nuovi incontri.

Reduce dal deludente pareggio contro la Geotermica, il Valdinievole Montecatini vuole i tre punti contro il Camaiore. In casa i biancocelesti hanno raccolto solo una vittoria, perdento ben tre volte. Un ruolino di marcia da invertire. Ancora problemi di infortuni per il tecnico Tocchini: "Recuperiamo Marseglia, ma dobbiamo fare a meno del portiere Gega e Gersi Bibaj - dice Tocchini –. Nonostante questo sono contento di come ha lavorato la squadra in settimana. Ho visto i ragazzi carichi e motivati, sono certo che chi scenderà in campo saprà quale è il suo compito. Voglio i tre punti". Questa la probabile formazione dei termali: Cortopassi, Fanti, Lici, Lucchesi, Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Dingozi, Gerti Bibaj, Bacci.

Capitolo Ponte Buggianese. La formazione biancorossa è di scena a Montespertoli che, insieme alla Cuoiopelli e al Fratres Perignano, è in testa alla classifica. Le premesse parlano di un match forse proibitivo, ma il Ponte visto contro la Massese, e soprattutto contro la Tuttocuoio, è sembrato quello quadrato e cattivo dello scorso anno. Potrebbe quindi arrivare un altro risultato positivo per i pontigiani, che così rimarrebbero agganciati alle posizioni di testa della classifica. "Il Montespertoli è una squadra che ha mantenuto la stessa intelaiatura dello scorso anno, cambiando solo qualcosa in avanti - spiega il dirigente Sensi -. Sono quindi una squadra rodata e che si conosce molto bene, un po’ come noi. Non ci saranno gli infortunati Sali e Ferrari, mentre speriamo di recuperare Chiti e Gianotti".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono