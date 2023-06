Us Pistoiese 1921, confermato Maurizio Laudicino e Raffaele Auriemma in dirigenza

Arrivano conferme e precisazioni sulle indiscrezioni che vi abbiamo riportato su La Nazione di ieri in merito al rafforzamento della sfera dirigenziale dell’Us Pistoiese 1921. E’ fatta, in particolare, per l’arrivo a capo dell’area marketing del dirigente spezzino Maurizio Laudicino, fresco ex responsabile marketing del Pistoia Basket 2000. Sarà coadiuvato dal manager fiorentino Costantino Nicoletti, consulente sportivo che opera in vari ambiti legati al mondo del calcio. Rispetto a quanto scritto in precedenza in merito al nuovo direttore generale, il nome che andrà a occupare l’importante casella corrisponde effettivamente a quello di Raffaele Auriemma: non si tratta però del celebre giornalista partenopeo, bensì dell’omonimo dirigente sportivo romano di lungo corso (e ci scusiamo con entrambi gli interessati e con i nostri lettori per l’errore). Il futuro dg arancione è dunque il figlio di Mario Auriemma, assai noto nel mondo del calcio per essere stato patron, tra le altre, di Avellino e Civitavecchia. Auriemma "jr" ha iniziato la sua avventura nel mondo del calcio come team manager al Castel di Sangro, per poi passare all’Avellino della promozione in serie B (2004-05). Prima esperienza da direttore sportivo la stagione seguente, alla Sassari Torres (battuta ai playoff dal Grosseto di Consonni, ndr); seguono le avventure a Nuoro, Arezzo e Figline Valdarno, prima di una parentesi di tre anni all’estero. Al rientro in Italia fonda l’Adicosp (Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi), di cui è attualemente vicepresidente. Lunga la sua attività di consulente (con il mezzo la breve avventura ad Ascoli insieme al già citato Nicoletti), almeno fino ai giorni nostri: con la chiamata della Pistoiese, infatti, Auriemma (che conosce e stima il direttore sportivo Gianni Rosati) avrebbe deciso di scendere nuovamente in campo in prima persona. Lunedì è prevista la presentazione del nuovo organigramma della Pistoiese: ci saranno verosimilmente tutti e tre.

Alessandro Benigni