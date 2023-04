Una vittoria della volontà "Decisiva la nostra difesa"

Sono due punti di platino quelli conquistati dalla Gema contro laSangiorgese sul "neutro" di Ponte Buggianese, per tanti motivi: in primis per la classifica, con i "leoni termali" che guadagnano terreno su tutte le altre avversarie dirette nella corsa ai play-in e che grazie alle contemporanea sconfitta di Pavia a Varese possono addirittura ancora sperare nell’ottavo posto, ma anche per l’atteggiamento combattivo mostrato da Marengo e compagni di fronte ad un avversario ostico: "Non è stata la nostra miglior prestazione, la Sangiorgese è una squadra che fa giocare male chi le sta davanti e mi aspettavo che ne venisse fuori una partita sporca – ammette coach Angelucci – Abbiamo sbagliato tanto ma il grande merito dei ragazzi è stato quello di rimanere sul pezzo, di non abbattersi di fronte alle difficoltà e di voler portare a casa la partita ad ogni costo. E’ stata la vittoria della volontà, quando stai in campo con lo spirito giusto spesso riesci a far girare dalla tua parte anche gli episodi e ogni giocata, magari non pulitissima o perfetta dal punto di vista tecnico. E’ vero che la Sangiorgese è stata avanti per gran parte della gara, ma i ragazzi non hanno mai mollato, ci hanno creduto fino in fondo e credo che alla fine si siano meritati questo risultato". Risultato che è di sicuro un premio alla tenacia: i termali si sono trovati per ben due volte a -9 ma nonostante ciò non ha alzato bandiera bianca e ha costruito la propria risalita partendo dalla difesa: "Sapevamo che la differenza l’avrebbe fatta la capacità di mettere in campo una difesa intensa e aggressiva- commenta il tecnico– Non sempre nel corso della gara siamo riusciti a fare ciò che ci eravamo prefissati, l’importante però è che nel momento decisivo della partita siamo stati capaci di tirare su un piccolo muro e da lì in poi abbiamo concesso pochissimo".

Fil.Pal.