Una B ancora da costruire Dubbio Lega: 2 o 3 gironi?

Che fisionomia avrà la nuova Serie B Nazionale? E’ la domanda che si fanno fin dal termine dei playoff di Serie B tifosi, tecnici e addetti ai lavori non solo delle due franchigie cestistiche di Montecatini, ma di tutte le squadre aventi diritto a partecipare al campionato appena forgiato dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Domanda che avrà risposta presumibilmente nel prossimo consiglio federale, previsto per il 14 luglio, in cui verrà ratificata la richiesta di iscrizione di 36 squadre alla Serie B Nazionale e sarà varata la composizione dei gironi. Sostanzialmente sono due gli scenari possibili: due gironi da 18 squadre ciascuno con suddivisione est-ovest oppure tre gironi da 12 squadre, divisi in base alla latitudine e quindi in nord, centro e sud. Attualmente sono 34 le formazioni che compongono l’organico della terza divisione della pallacanestro italiana: oltre alle toscane Gema e Fabo Herons , Libertas e Pielle Livorno e Solbat Piombino ci saranno Omegna, unica piemontese, cinque lombarde (Bernareggio, Crema, Desio, Legnano e Orzinuovi), quattro venete (Mestre, Virtus Padova, San Vendemiano e Vicenza), sei rappresentanti dell’Emilia-Romagna (Faenza, Fiorenzuola, Virtus Imola, Ozzano, Bakery Piacenza e Ravenna), quattro squadre fra Marche e Abruzzo (Fabriano, Jesi, Roseto e Chieti), tre laziali (NPC e Real Sebastiani Rieti e Virtus Cassino), tre pugliesi (Bisceglie, Ruvo di Puglia e San Severo) e tre campane (Avellino, Juve Caserta e Sant’Antimo). Queste ultime potrebbero presto diventare quattro, perché la Virtus Arechi Salerno è vicinissima ad acquisire il titolo della Real Sebastiani Rieti, la quale a sua volta si prenderebbe quello lasciato vacante dalla Stella Azzurra Roma, salendo dunque in A2. Uno switch che non cambierebbe nulla a livello numerico, perché mancherebbero ancora due squadre per completare il quadro, con Lumezzane e Andrea Costa Imola (più propensa però alla B Interregionale) prime aventi diritto al ripescaggio davanti a Taranto e Pavia. In caso di suddivisione a due gironi, soluzione che al momento sembrerebbe la più probabile, le due montecatinesi sarebbero inserite nel girone ovest, insieme alle altre toscane, Omegna e presumibilmente le rappresentanti di Lombardia, Lazio e Campania. Un raggruppamento complicato non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista logistico, con trasferte da Salerno fino alle sponde del Lago Maggiore. Nel caso la Lega opti per una formula a tre gironi le prospettive cambierebbero radicalmente, così come il chilometraggio delle eventuali trasferte, poiché Gema ed Herons finirebbero nel girone centro con avversarie le emiliane e probabilmente le due marchigiane. Soluzione, quest’ultima, che forse darebbe alle due termali più chance di finire nelle prime posizioni, anche se, come dichiarato dai due presidenti Luchi e Lulli, Fabo e Gema sono al lavoro per allestire un roster competitivo qualsiasi sia lo scenario che si troveranno ad affrontare.

Filippo Palazzoni