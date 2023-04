Un Ponte eccellente

Sesto posto finale nella classifica del girone A d’Eccellenza. Ben 43 punti fatti (record assoluto). Nardi miglior marcatore, ed autore di ben 18 reti. Se ad inizio anno si fosse pronosticato una stagione del genere per il Ponte Buggianese, in molti avrebbero detto che era di sicuro il frutto della mente del più ottimista dei tifosi pontigiani. Ed invece non si sta inventando nulla, ma si stanno snocciolando alcune delle statistiche messe assieme dalla squadra bianco-rossa che, col 3-0 imposto alla Pro Livorno Sorgenti al "Pertini", ha chiuso alla grande la stagione 20222023, quella del ritorno in Eccellenza. Dopo la standing-ovation ricevuta durante la sostituzione, Federico Nardi si rilassa, e dichiara a fine gara: "E’ stata un’annata veramente perfetta. Tutti ci davano per spacciati ad inizio anno, dicendoci anche che saremmo retrocessi già a gennaio. Ed invece abbiamo fatto ben 43 punti. Davvero tanti, e tra un po’ addirittura si riesce ad andare anche ai Play-Off. In più sono riuscito a fare tanti gol. E’ stata davvero una bella stagione. Meglio di così non poteva andare. Siamo stati bravi tutti. Società, dirigenti, staff tecnico, il mister, che sinceramente non ci spiega nulla in Eccellenza. Poi va anche detto che siamo dei ragazzi, che ci si conosceva già. Quindi è stato davvero molto più facile iniziare e finire". Anche il giovane collega di reparto Sali ha regalato delle considerazioni del genere, affermando: "Da pontigiano sono davvero contento di aver vissuto questa annata importante con la squadra del mio paese. Abbiamo fatto davvero un bel campionato, ci siamo tolti tante belle soddisfazioni, ed abbiamo raggiunto un risultato importante. Mi sono trovato più che bene in questa squadra, anche perché è formata da un gruppo di ragazzi veramente eccezionale e compatto". Uno dei grandi artefici di questa stagione del Ponte è mister Gutili, che a bocce ferme dice: "Ho allenato un gruppo di ragazzi stupendo. Un gruppo che si è messo subito a disposizione, che pian piano ha trovato piena consapevolezza dei propri mezzi. Domenica dopo domenica abbiamo costruito questa salvezza, che secondo me ha qualcosa di eccezionale, legato anche a quello che tutti gli addetti ai lavori ci pronosticavano ad inizio stagione. Va fatto un grande plauso ai ragazzi, alla società che ha messo assieme questo gruppo, allo staff composto da Davide Magni, Gianfranco Scarmigli, Davide Bolognesi, che ci hanno fatto fare il salto di qualità. Sono contento per Ponte Buggianese, per la società di Roberto Seghetti e Graziano Toci, e per tutti i dirigenti. Adesso si festeggia, contenti del fatto di non essere mai stati coinvolti nella zona retrocessione dei Play-Out, e di aver chiuso il campionato in casa nostra con una bella vittoria. Ci godiamo questa salvezza, e poi dopo si starà a vedere". C’è tempo pure per scambiare due chiacchiere con lo storico DS bianco-rosso Attilio Sensi, che dice: "Sembrava che fosse dura quest’anno, anche perché siamo ripartiti troppo tardi. Una cosa che in Eccellenza puoi pagare cara. Però ci siamo messi lì io, il Seghetti ed il Presidente Toci, ed abbiamo rifatto da capo una squadra, dove erano andati via ben 14 ragazzi che avevano vinto il campionato di Promozione. E si può dire che abbiamo fatto un gran bel lavoro, perché arrivare sesti in classifica non è roba da poco".

Simone Lo Iacono