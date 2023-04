Un Caffè Gran Creama delizioso Poker della squadra under 16 nel campionato regionale

Un Caffè Gran Crema delizioso. La squadra under 16 dell’UPV Buggiano, sponsorizzata Caffè Gran Crema, cala il poker di vittorie nel campionato regionale toscano: batte 3-1 in rimonta (14-25, 25-17, 25-19, 25-15 i parziali) la Cerretese, salendo a quota 11 punti in classifica. Dopo un inizio in affanno e un primo set lasciato alle avversarie, le giocatrici allenate da Beatrice Beconi si sono ritrovate e hanno chiuso l’incontro in scioltezza, portando a casa altri tre punti preziosi.

L’allenatrice schiera inizialmente Maceo al palleggio, Nishaj opposta, Arabelli e Pieroni al centro, Bagni e Di Cicco di banda e Sturlini e Scelso liberi. Avvio complicato, causa servizi falliti e una leggerezza eccessiva. In casa gialloblù non funziona niente: Savioli entra per Pieroni per provare ad alzare il muro, ma è l’attenzione che manca. Anche Gassani per Maceo e Romanese per Di Cicco, ma il set ormai è compromesso.

Nel secondo set, Buggiano trova i colpi giusti. Il muro sale di livello e gli attacchi vanno a segno. Migliora decisamente la battuta. Nel terzo parziale, idem come sopra. L’asse Maceo-Arabelli fa faville, Pieroni al servizio è mortifera e il sacrificio difensivo dà i suoi frutti. Nel quarto set, solo gli errori in battuta tengono in vita, anche se per poco, le ospiti. Buggiano: Maceo, Nishaj Arabelli, Pieroni, Bagni, Di Cicco, Sturlini, Scelso, Savioli, Gassani, Romanese, Tanasa, n.e. Rapagnetta, Pieri.

Gianluca Barni