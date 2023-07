U14 alle finali nazionali Massa e Cozzile sogna

Il Massa e Cozzile Basket sale alla ribalta delle cronache locali non solo per quanto successo fuori dal campo, con l’accordo di collaborazione stipulato con la FABO Herons Montecatini, bensì anche per l’impresa di tre ragazzi, che rispondono ai nomi di Gabriele Petrocchi, Riccardo Pascarella e Francesco Michelucci, i quali sabato a Livorno hanno staccato il pass per le finali nazionali U14 di basket tre contro tre, in programma a Lignano Sabbiadoro a fine agosto. Dopo aver superato la fase provinciale a metà giugno i tre cestisti classe 2009 sono riusciti a trionfare anche alle finali regionali, un’impresa resa ancora più gigantesca dal fatto che la formazione 3×3 U14 del Basket Massa e Cozzile ha vinto giocando con soli tre effettivi: normalmente i roster sono infatti composti da quattro giocatori, tre titolari e una riserva, ma Matteo Angelini, "quarto uomo" massese, è stato costretto a saltare le fasi regionali dopo essere stato regolarmente presente alle finali provinciali: "E’ una grande soddisfazione per noi ma soprattutto per loro, si può dire che questi ragazzi hanno compiuto un vero e proprio miracolo sportivo perché senza cambi non hanno mai avuto un momento di sosta – ha raccontato il presidente del Massa e Cozzile Basket Roberto Petrocchi – Nonostante questo grosso handicap hanno giocato e battuto le migliori squadre della regione, come ad esempio Grosseto, con cui in campionato avevamo sempre perso. Risultati come questo ci danno la forza per andare avanti con il nostro lavoro anche sul giovanile 3x3 nonostante in Valdinievole non ci siano grandi aspettative dato che gli investimenti sono pochi".

Filippo Palazzoni