TROTTO, Nello Bellei apre la stagione, Gubellini protagonista

Manca davvero poco al primo grande evento della stagione. Quest’anno ad aprire il trittico dei gran premi sarà eccezionalmente il Nello Bellei (ex Dante Alighieri) che anziché disputarsi a settembre in diurna si correrà sotto le stelle sabato 15 luglio. Con l’avvicinarsi delle serate clou si alza anche il livello dei convegni, maggiori dotazioni economiche incentivano driver ed allenatori ad affrontare la trasferta verso l’impianto termale. Tra i tanti ospiti di questa sera troviamo uno dei guidatori più apprezzati nel panorama nazionale ovvero Pippo Gubellini. Il cognome compare più volte nei vari albi d’oro del Sesana, prima il padre Edy con due vittorie nel Nello Bellei (1965 con Valganna e 1978 con Eskipazar) e due nel Terme (1969 in sulky a Vadim e nel 1980 con Fregoli) mentre il figlio oltre alla vittoria a sorpresa dello scorso anno nel Città di Montecatini con Vincerò Gar ha in archivio ha pure il bel successo del 2000 con Zambesi Flash nella corsa di fine estate dedicata ai quattro anni. Per lui il primo impegno alla quarta corsa in sulky a Biagio Trebi’. È il centrale della serata con undici anziani suddivisi su due nastri. Aramis Ek è lo specialista dello schema ed è il primo candidato al successo. Al primo nastro Godiva Doc con la guida "pericolosa" di Roberto Vecchione ed il varennino Vasty di Poggio che dovrebbe essere in progresso rispetto alla corsa di rientro. L’allievo di Gubellini ha bisogno di uno svolgimento favorevole per entrare nel marcatore. Corsa successiva per tre anni di buona stoffa, ben dieci dietro le ali dell’autostart che li lancerà verso i 2040 mt. È la corsa che motiva principalmente la trasferta del top driver milanese, Encantador Laksmy ha tre vittorie consecutive che dimostrano forma al top e qualità interessanti. Il figlio di Bold Eagle punta diritto al successo anche se non mancano cavalli il grado di animare la situazione, in primis Edelwise Men con Antonio Greppi che ha vinto all’ultima proprio sulla lunga distanza su questa pista. Terzo nome di spicco quello di Edith Grif con un altro ospite interessante ovvero Andrea Farolfi. Lo stesso Farolfi è l’atteso protagonista della sesta corsa della serata in sulky a Dayton. Premio M&F Group per cavalli di quattro anni non vincitori di 32 mila euro in carriera sulla classica distanza del miglio con il regolare ed affidabile figlio di Maharajah in cima alla lista dei papabili. Altrettanto capace di correre da protagonista è Deejay Bi con Antonio Di Nardo in sulky mentre Demetra Amg con Gubellini salvo errore è in corsa per un piazzamento. Inizio del convegno ore 20,15.

Martina Nerli