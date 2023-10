Troppe assenze. Lampo Meridien ko

LAMPO MERIDIEN

0

PONTREMOLESE

2

LAMPO MERIDIEN: Lavorini, Fattorini, Simi, Mazzanti (18 ’ st Vitolo), Massaro, Del Sorbo, Taverna (20’ st Ferrucci), Di Vito, Fraschi (8’ st Bendetti) (47’ st D’Angelo), Bastogi, Del Fa (24’ st Sabatini). All.: Montagnolo.

PONTREMOLESE: Cacchioli, Gabrielli, (43’ st Gaddari), Miceli, Vignozzi, Filippi, Verdi, Grasselli, Bellotti, Petracci (32’ st Seghi), D’Antongiovanni (28’ st Menichetti), Simonelli. All.: Bracaloni.

Arbitro: Biagini di Lucca.

Marcatori: 45’ Filipppi, 8’ st D’Antongiovanni.

Un pesante passo falso interno giustificato dalle numerose assenze importanti che la Lampo meridien ha dovuto sopportare nel turno infrasettimanale. Già mancavano giocatori del calibro di Maiorana, Fanani, Aquilante, Pirone e Chianese e all’ultimo minuto ha dato forfait anche la punta Benedetti, autore di una doppietta nell’ultima giornata di campionato. La Lampo Meridien ha tentato di reggere l’urto offensivo della Pontremolese e ci era quasi risuscito per un tempo. Ma nel primo minuto di recupero della prima parte della gara, la formazione ospite è passata in vantaggio al termine di una bella azione, giocata tutta di prima e concretizzata in rete, con un violento tiro di Filippi. Niente da fare per il portiere Lavorini.

Nel secondo tempo, dopo otto minuti, la Pontremolese raddoppia. Disimpegno sbagliato di un centrocampista locale. La palla arriva all’esperto D’Antongiovanni, che sul filo del fuorigioco, con un preciso rasoterra segna la rete del due a zero. Inutili le proteste dei giocatori della Lampo Meridien per un presunto fuorigioco. Partita nel risultato praticamente chiusa. Nei minuti restanti la Pontremolese controlla il vantaggio senza particolari problemi. Per la cronaca da registrare una bella parata del portiere Cacchioli, in recupero, su una conclusione di Sabatini.

Massimo Mancini