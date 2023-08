Trofeo Festa dell’Unità Appuntamento in Via Nova

In occasione della Festa dell’Unità di Pieve a Nievole in località Via Nova, il comitato della Festa e Montecatini Marathon organizzano martedì 29 agosto la gara ludico-motoria sulla distanza di km 3,5 e 7, su percorso pianeggiante. Ritrovo alle 18 in via Fratelli Cervi con partenza alle 19,30. La quota iscrizione è di euro 4. A tutti concorrenti andrà un pacco alimentare. Vi saranno premi a sorteggio per tutti i concorrenti che consegnarono al termine della propria gara il cartellino. Premi anche alle società. Al termine della gara sarà a disposizione il ristorante della festa. Informazione 3930564934.