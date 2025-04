Trofeo ai Centocampi, le foto della corsa e la classifica

Larciano (Pistoia), 19 aprile 2025 – Successo di partecipazione per il Trofeo ai Centocampi, appuntamento podistico che ha animato le strade bianche di Larciano con due formule: una gara competitiva di 11 km e una durissima prova di resistenza sulla distanza temporale delle 6 ore, riservata agli amanti delle lunghe e lunghissime distanze. Un’unica partenza, alle ore 10, ha unito in un solo abbraccio il popolo delle ultramaratone, abituato a convivere con la fatica e il silenzio per ore, e i podisti delle distanze più brevi, protagonisti di ritmi più sostenuti e gare più rapide.

La manifestazione si è snodata sulle strade bianche chiuse al traffico della Località Centocampi, nel Comune di Larciano, in prossimità della struttura delle piscine intercomunali. L’organizzazione è stata curata dalla ASD Let's Go e dalla Podistica TAU, sotto l’egida del CSI – Centro Sportivo Italiano. L’evento ha voluto omaggiare la tradizione, tornando a calcare i sentieri un tempo protagonisti della celebre “Staffetta Centocampi”, organizzata dalla storica Atletica Vinci.

A questo link la classifica

Il servizio fotografico ufficiale è stato realizzato dalla ETS Regalami un sorriso.