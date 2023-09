Tris del Valdinievole: Ponte Buggianese eliminato a Calcio

PONTE BUGGIANESE

0

VALDINIEVOLE M.

3

PONTE BUGGIANESE (4-4-2): Belli; Chiti, Palmese (32’ st Martinelli), Belluomini, Ferrari; Seghi (28’ st Ceccarelli), Birindelli (14’ st Pievani), Gianotti (14’ st Zocco), Gargani (21’ st Sali), Granucci, Zani. A disp.: Rizzato, Giannini, Nardi, Saquella. All. Gutili.

VALDINIEVOLE MONTECATINI (4-2-3-1): Gega; Marseglia (35’ st Alessiani), Torracchi, Coselli, Lici; Isola (25’ Veraldi), Volpi; Giulianelli (30’ st Bibaj Gerti), Susini, Dingozi (25’ st Bibaj Gersi); Ba (67’ Bacci). A disp.: Baldi, Fedi, Lucchesi, Rosati. All. Tocchini.

Arbitro: Vaggelli di Prato.

Marcatori: 31’ Dingozi, 20’ st Ba, 47’ st Bibaj Gersi.

Il Valdinievole Montecatini si aggiudica il derby di Coppa. Nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale netto 0-3 per gli uomini di Tocchini che avanzano.

L’inizio vede un Ponte Buggianese più intraprendente, e capace di cercare la rete con le due punte schierate da Gutili. Le occasioni create da Zani e Granucci, vengono però facilmente neutralizzate da Gega. Il Montecatini invece prende campo pian piano, ed al 19’ già da’ il primo squillo con Dingozi, bravo a zigzagare tra Chiti e Palmese, e a sparare un sinistro che Belli mette in angolo. Sul susseguente corner è Lici a cercare miglior fortuna, ma è ancora il giovane numero uno del Ponte a smanacciare, e a togliere le castagne dal fuoco. Il match svolta definitivamente al 31’, e si mette in discesa per la squadra bianco-celeste: Ba prende palla nella propria metà-campo, manda in confusione la difesa del Ponte Buggianese, e fa partire un passaggio filtrante; la sfera arriva a Susini, che si invola nell’area di rigore bianco-rossa, vince un contrasto con Belli, e serve un assist al bacio per Dingozi, che realizza così la rete del vantaggio del Montecatini. Nella ripresa il Ponte Buggianese prova a rimettersi in carreggiata, mandando in campo anche Zocco e Pievani, al posto di Gianotti e Gargani. Il Montecatini però attende composto, e come un cobra dà il morso letale ai pontigiani. Al 65’ infatti Giulianelli scende sulla destra, serve in mezzo per Ba che, vincendo una mischia a due passi da Belli, segna il 2-0. Il Ponte da lì in poi si spegne. I bianco-celesti controllano, e segnano al 92’ con Bibaj Gersi la rete del definitivo 3-0.

Simone Lo Iacono