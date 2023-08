"Triplete" di Toni Di Nardo Sesana, dominio del driver

In attesa degli eventi clou della stagione il programma del 3 agosto prevedeva un paio di ricche monete: su tutte il premio Auto 3, una prova ad handicap per soggetti di categoria CE. Oggi perfettamente centrato di andatura, Cris di Cavallina metteva in mostra tutto il suo potenziale e poteva permettersi di girare al largo del battistrada Christofer Jet per indurlo alla resa appena in retta e svettare a media di 1.15.3 sui 2040 metri. Una vera dimostrazione di forza, quella dell’allievo di Afrim Shmidra interpretato con fiducia da Antonio Di Nardo: Christofer Jet ne faceva le spese ma conservava il secondo posto, mentre sull’errore all’ingresso in retta di Ambra Matto era terzo Alfred sul penalizzato Anteo del Ronco. Antonio Di Nardo era il protagonista indiscusso della serata grazie a tre successi ottenuti con soggetti di differenti allenatori. Il driver campano aveva gettato le basi per il suo personale "triplete" con l’affermazione di Flicka nel premio Scuderia Curi: giocata, la cavalla di Carlo Belladonna faceva un bel passo avanti rispetto alla prova prudente di debutto e trottando al comando in 1.18.9 spaziava su un comunque valido Falerno Play, capace di tornare secondo malgrado una incertezza nella fase iniziale. Sull’errore dell’appostata Freisa dei Greppi all’ingresso in retta, chiudeva terza Francoisecon Effe. L’altra vittoria arrivava con Tajari nel premio Scuderia Peretola, la reclamare sui 1640 metri per anziani: l’allievo di Gennaro Casillo non aveva percorso facile, davanti infatti Zarbon del Sile andava via a tutto gas ma il figlio di Credit Winner metteva in campo la consueta generosità e, grazie anche alla perfetta gestione del suo interprete, trovava le energie per passare in retta a media di 1.14.6 ed eludere lo spunto dell’altro attendista Cres Meil, mentre Zarbon del Sile in bolletta era battuto anche per il terzo posto da Cenerentola. Altra prova molto attesa della serata era il premio Scuderia Benita, che vedeva l’errore della favorita Dolomite Wf allo stacco della macchina, errore di cui approfittava prontamente Daria Laksmy per assumere senza sforzo il comando: ma alla fine la spuntava Danielino, improvvisato da Francesco Facci.