Trionfo di Maria Cristina Giorgetti al Tiro con l'Arco a Prato Manente

Si è concluso con l’assegnazione dei titoli italiani Assoluti il 16° Campionato Italiano 3D disputato a Prato Manente, nel comune di Polino. La gara è servita ai tecnici federali anche come test event in vista della doppia rassegna continentale, i Campionati Europei Tiro di Campagna e 3D, dal 17 settembre al 1 ottobre a San Sicario Alto. Buona la prova dei rappresentanti della Compagnia Arcieri Città di Pescia, anche se, alla fine, è mancata la medaglia d’oro. Nelle classifiche di categoria, quattro argenti e un bronzo, i primi portati a casa da Fedele Soria (Istintivo), Luciana Pennacchi (Nudo), Paola Sacchetti (Long Bow) e il Mixed Team Nudo con Pennacchi e Giuseppe Basile, 17° individuale, mentre il terzo posto è per la squadra femminile con Pennacchi, Sacchetti, e la specialista del Compound Tiziana Crocioni, 20° individuale. Nei final round Assoluti, ancora un secondo e un terzo posto per la squadra pesciatina: Pennacchi, dopo aver battuto la umbra Cristina Pernazza (33-26), ha ceduto nella finalissima alla compagna d’azzurro tesserata dalle Fiamme Oro Cinzia Noziglia (30-39), portando a casa una seconda medaglia d’argento. Cammino inverso per Sacchetti, che ha conquistato il bronzo cedendo in semifinale alla ligure Maria Laura Bistolfi (18-29), per poi piegare (33-26) l’altra ligure Iuana Bassi nella finale di consolazione. Solo quarti, alla fine, sia Soria che la squadra Mixed Team Nudo. Sesta, infine, la squadra femminile.

Per Pescia, però, una medaglia d’oro è arrivata da fuori regione: con il Long Bow, dopo aver chiuso al quarto posto la prova di qualificazione, Maria Cristina Giorgetti, in gara per gli Arcieri Sagitta Pesaro, nell’elimination pool ha liquidato prima la piemontese Estephania Silva Giordano (39-37), poi la ligure Giulia Barbaro (31-26). E nella fase finale ha chiuso il proprio percorso trionfale superando prima Bassi (37-29), poi Bistolfo (29-26), conquistando il titolo italiano.

