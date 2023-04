Tommaso Dati convocato per il Bretagna

Scatterà martedì 25 Aprile in Francia il Giro della Bretagna la cui conclusione si avrà lunedì Primo Maggio. Alla gara internazionale sarà presente la Nazionale Italiana guidata dal ct Marino Amadori, che ha scelto tra gli altri anche Tommaso Dati della Mastromarco Sensi Nibali. Dati autore di un paio di ottime prove in questo avvio di stagione, avrà l’opportunità di mettersi in mostra e fare esperienza in questa importante evento a tappe internazionale. Il Bretagna partirà da Pluescat per terminare dopo sette tappe a Châteaugiron. Le frazioni hanno tutte un chilometraggio importante e sicuramente il vento e le condizioni meteo, saranno uno degli aspetti da tenere in considerazione.

Antonio Mannori