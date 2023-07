Titolo toscano per Andrea Neri Sul podio anche Ercolini e Scarselli

Ottimi risultati per la Categoria dell’Asd Nuoto Valdinievole al campionato regionale toscano di mezzofondo e fondo in acque libere e settimo trofeo Pegaso, che si è svolto recentemente nella splendida cornice di Piombino. La società valdinievolina partecipava con otto atleti, tutti impegnati sulla distanza dei 2510 metri nella categoria ragazzi: Matteo Baldaccini (anno, 2007) Costanza Bettini (2010), Marco Cambi (2009) Swami Ercolini (2010), Lorenzo Marconi (2007), Matteo Menghini (2009), Andrea Neri (2008), Zoe Scarselli (2010). Sugli scudi Andrea Neri, che sale sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il titolo di campione regionale. Marco Cambi arriva settimo, mentre Matteo Menghini chiude al ventesimo posto. Infine Matteo Baldaccini si classifica nono e Lorenzo Marconi settimo. Per quanto riguarda le femmine Costanza Bettini si piazza al quarto posto, Swami Ercolini giunge terza, mentre Zoe Scarselli è seconda. "Tranne Matteo Baldaccini, tutti gli atleti erano alla loro prima esperienza in mare -commenta l’allenatore Federico Cambi- e sono molto soddisfatto per i risultati ottenuti dai ragazzi in una competizione, in cui gareggiavano quasi trecento nuotatori".

Luca Fabiani