Titoli di campioni provinciali per Menici, Tarabori e Matteoli

Duecentoquaranta tra esordienti e allievi hanno preso parte alla Giornata Azzurra di Cintolese ben organizzata dal Gs Circolo Ricreativo Cintolese sotto la regia del presidente Luigi Pappalardo. Il Trofeo Pubblica Assistenza Monsummanese, il Gran Premio Team Valdinievole e i Memorial Walter Iozzelli e Giuseppe Tofanelli hanno assegnato anche i tre titoli provinciali, conquistati da Duccio Menici (Team Valdinievole), Emanuele Tarabori (Via Nova) per gli esordienti 1° e 2° anno, mentre negli allievi la maglia a scacchi biancorossa, è finita sulle spalle di Francesco Matteoli del Team Valdinievole per il quale c’è stato un doppio successo in quanto è stato lui a imporsi in volata. Nelle due gare precedenti le vittorie sono state ottenute sempre allo sprint dal tredicenne livornese Andrea Mori al quinto successo stagionale e dall’empolese Lorenzo Luci.

Allievi: 1. Francesco Matteoli km 56 in 1h25’, media kmh 39,314; 2. Thomas Dalla Bona); 3. Riccardo Del Cucina. Esordienti 2° anno: 1. Lorenzo Luci (Velo Club Empoli) km 33, media kmh 38,101; 2.Tommaso Roggi; 3. Marco Canziani. 1° anno: 1. Andrea Mori (Donoratico) km 29, media kmh 37,197; 2. Laerte Scappini; 3. Mattia Gastasini.

Antonio Mannori