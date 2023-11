Tempio Chiazzano ok in Coppa Toscana

Pollice alzato per il Tempio Chiazzano, nulla da fare per il Giovani Via Nova. Questo il verdetto emesso ieri dalla Coppa Toscana di Prima Categoria, al termine dei sedicesimi di finale. Il Chiazzano ha conquistato la qualificazione agli ottavi dopo aver superato ai rigori il più quotato C.F. 2001. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1 e i supplementari sono scivolati via senza altre reti. E la lotteria dei rigori ha premiato gli uomini di mister Panati, che adesso puntano a rilanciarsi in campionato, dove la classifica non è delle migliori. Testa rivolta del tutto al campionato infine per il Giovani Via Nova: alla Palagina, il Capannori si è imposto per 2-0.