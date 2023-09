Supercoppa, Fabo c’è l’ostacolo PL. Barsotti: "Serve una vera impresa"

Pielle Livorno e Fabo Herons Montecatini si ritrovano di fronte per la seconda volta nell’arco di dieci giorni: circostanza che sarebbe più unica che rara in regime di regular season, resa però possibile dal fatto che siamo in precampionato e dal format della Supercoppa LNP la quale, almeno nei primi due turni, propone accoppiamenti in base alla vicinanza geografica. Così termali e portuali, vincitori dei rispettivi derby con Gema Pallacanestro Montecatini e Libertas Livorno, saranno ancora avversari dopo l’amichevole disputata al PalaTerme il 3 settembre scorso, stavolta a parquet invertiti.

Si gioca questa sera alle 21 al PalaMacchia di Livorno e la banda-Barsotti si ritroverà di fronte una Pielle galvanizzata dalla larga vittoria di sabato contro i rivali storici, oltre alla solita bolgia biancoblù, ancor più agguerrita dopo il precedente del 5 febbraio scorso, quando un canestro di Chiera a cinque secondi dalla fine permise agli Herons di sbancare il palazzetto di via Allende. "Vincere a Livorno è sempre molto complicato, non tanto per il gap che potrebbe esserci in questo momento fra la Pielle e la nostra squadra, quanto per l’ambiente infuocato che rende il PalaMacchia uno dei campi più difficili d’Italia – esordisce coach Federico Barsotti - Sappiamo che ci vorrà un impresa per superare il turno, contro un avversario di cui abbiamo già avuto modo di saggiare la qualità e la fisicità".

Barsotti prosegue parlando delle qualità che la Pielle ha fatto già ampiamente emergere in questa pre-season: "In questo momento sembrano proprio avere un altro passo rispetto a quelli che dovrebbero essere gli standard del periodo, visto che tutti sono alla terza settimana di preparazione. Lo Biondo e Chiarini in particolare stanno molto bene e lo hanno fatto chiaramente vedere nel derby contro la Libertas dove sono stati assolutamente decisivi in attacco".

Lo stesso non si può dire dei rossoblù, che hanno diversi elementi a scartamento ridotto e altri, come Gianluca Carpanzano, che invece all’ultima stracittadina termale non hanno proprio preso parte: "L’avvento della Supercoppa negli ultimi anni ha costretto un po’ tutti a rivedere i programmi della preparazione – rivela il condottiero degli aironi – Normalmente la terza settimana era quella di maggior carico di lavoro fisico, con partite di questo livello ogni tre giorni diventa difficile allenarsi in maniera continuativa. Questa in particolare si preannuncia parecchio dispendiosa a livello di energie perché la Pielle è una formazione dalla grande fisicità, che ama correre ed ha già fatto vedere che ha tanta qualità. Avremo molti giocatori ovviamente non al massimo, ma sappiamo di avere le qualità per mettere in difficoltà i nostri avversari, come confermato anche dall’ultima amichevole".

Filippo Palazzoni