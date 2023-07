Successo siciliano per Pavel Group

Erano tre, le partecipazioni di Pavel Group nel fine settimana appena passato, due in Sicilia ed una in Piemonte e tutte hanno dato ampia soddisfazione. La più forte è stata quella della vittoria di Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella, che hanno vinto il 21° Rally di Caltanissetta e del Vallone, valido per la Coppa Rally di ottava zona, con una prestazione in costante crescita che li ha visti primeggiare dall’inizio alla fine sulla Skoda Fabia loro affidata. All’esperto equipaggio nisseno è bastato lo scratch sul crono inaugurale, per poi attuare una strategia proficua che è valsa la vittoria, riuscendo a tenere sempre sotto controllo la situazione. Risultato di rilievo anche il 12° posto di GodinoPaire al Rally di Castiglione Torinese.