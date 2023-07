Stefano Panelli team manager

Gli Herons mettono nuovamente a segno un acquisto, stavolta però fuori dal parquet. La società del presidente Andrea Luchi infatti ha annunciato nei giorni scorsi il nuovo team manager, ovvero Stefano Panelli, il quale si è presentato svolgendo un importante lavoro di mediazione sottotraccia nella trattativa che ha riportato in Valdinievole Giorgio Sgobba: "FABO Herons Montecatini comunica che il nuovo team manager sarà Stefano Panelli, 41 anninei quadri societari rossoblù come nuovo team manager comunica che il nuovo Team Manager sarà Stefano Panelli, 41 anni, grande appassionato di basket, tifoso degli Aironi sin dalle primissime ore – recita il comunicato pubblicato sui canali mediatici del sodalizio termale - A Stefano, da tutti conosciuto come "Bomber", va il benvenuto da parte della famiglia rossoblù".