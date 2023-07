Stefano Michelini ospite graditissimo alla Cestistica Audace Pescia

Nei giorni scorsi, al PalaBorelli, è stato graditissimo ospite della Cestistica Audace Pescia coach Stefano Michelini, un nome che, nel mondo della pallacanestro, non ha bisogno di tante presentazioni. Amico di lungo corso di Bruno Ialuna, che la società rossoverde ringrazia per aver reso possibile questo evento. Michelini è entrato in palestra, accolto dai dirigenti e da alcuni allenatori non solo pesciatini, ma anche di realtà vicine che hanno colto l’occasione per assistere a un allenamento di un tecnico di fama nazionale, un personaggio di assoluto spessore nel mondo della palla a spicchi. Originario di Bologna, 67 anni, Stefano Michelini ha iniziato la carriera nei settori giovanili di Fortitudo e Virtus, dove è stato vice di Aza Nikolic. Ha vinto un titolo italiano juniores, poi con i senior maschili in B e in A con tante promozioni, e in A femminile con la Reyer Venezia. È stato assistente di Ettore Messina nella Nazionale Italiana, e allenatore capo della Nazionale U20. Per anni anche commentatore tecnico delle partite, alla Rai.