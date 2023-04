Stefanelli firma la prima da juniores

Dopo il secondo posto di Calenzano e il quarto di Cerbaia di Lamporecchio, il pistoiese Andrea Stefanelli ha centrato la prima vittoria stagionale che è anche la prima per lui nella categoria juniores, sul circuito di Ponte a Egola. I principali favoriti sul pianeggiante circuito della zona del cuoio e delle pelli erano le ruote veloci e tra questi Stefanelli portacolori della Pol. Monsummanese. Stefanelli ha regolato con sicurezza Failli, reduce dalla vittoria in pista nel Torneo dell’Inseguitore di giovedì a Firenze, e Lorello, altri due ottimi atleti dotati di uno spunto veloce. Ordine di arrivo: 1)Andrea Stefanelli (Pol. Monsummanese) Km 72,600, in 1h40’, media km 43,560; 2)Alessandro Failli (Casano Matec); 3)Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom); 4)Andrea Scarso (Borgo Molino Vigna Fiorita); 5)Antonino Alberto Cavallaro (Work Service). An.Mann.