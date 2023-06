Sporting Club Montecatini, maschi e femmine ai playout

Maschi e femmine ai playout. Si prolunga la stagione delle prime squadre, maschile e femminile, dello Sporting Club Montecatini. Com’era prevedibile, entrambe parteciperanno ai prossimi playout per cercare di mantenere l’attuale categoria. Nell’ultima giornata della stagione regolare di serie B1, la formazione maschile capitanata da Daniele Balducci (foto) è uscita sconfitta 5-1 dalla sfida di Macerata, al cospetto della prima in classifica del girone. In virtù di questo risultato, lo Sporting ha terminato il proprio percorso al sesto posto della graduatoria. Domenica prossima 25 giugno è in cartellone la partita d’andata dei playout: Montecatini giocherà sui campi di casa contro una compagine quinta classificata di un altro girone. Ritorno fuori casa domenica 2 luglio. Nell’ultimo fine settimana, le donne, capitanate da Giulia Ferrari, hanno riposato: hanno ultimato la regular season al quarto posto della classifica. Anche per loro saranno playout: domenica prossima 25 giugno saranno di scena in trasferta, contro un’équipe quinta classificata di un altro raggruppamento, mentre domenica 2 luglio proveranno a conservare la B2 sui campi di casa. "Saranno impegni tosti per ambedue le squadre – sottolinea Balducci – ma ci faremo trovare pronti". Gianluca Barni