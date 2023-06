Spareggio Bianchi-Verdi per restare nel torneo

La fase iniziale del Torneo dei Rioni di Montecatini Terme va in archivio, con le ultime gare disputate lunedì sul campo del "Murialdo". Il 4-4 tra Gallo-Salsero-Mezzomiglio e Centro, ed il 4-1 imposto dal Casina Rossa-Nievole-Montecatini Alto ai Musicisti-Sant’Antonio, delineano il quadro finale dell’edizione 2023, e quello della fase ad eliminazione diretta, che prenderà il via con lo spareggio per il 4° e 5° posto, da giocare questo giovedì alle 21:15. Il pirotecnico 4-4 tra i Verdi ed i Bianchi, permette al Gallo-Salsero-Mezzomiglio di conquistare il primo punto di questa fase iniziale, e condanna le due squadre allo spareggio. Partono forte i Bianchi, che al 2’ vanno avanti con Finamore, e che al 10’ stanno già sul 2-0, grazie alla marcatura messa a segno da Guri. I Verdi guidati da Guidi mettono fuori tutto il proprio orgoglio, e subito dopo dimezzano le distanze con Biagini, e si portano sul 2-2 con Gabbani, bravo a battere Lupicchi al 23’. Meucci su rigore porta nuovamente in vantaggio il Centro, che subito dopo però viene raggiunto dal Gallo-Salsero-Mezzomiglio con Tondi. Nella ripresa ci pensa Magrini a fissare il punteggio sul 4-3, ma a pochi minuti dal termine Tondi realizza la propria doppietta personale, che porta al 4-4 finale, ed al replay, in programma stasera. Il 4-1 imposto dai Rossi di Bracali ai Gialli guidati da Mari, certifica il dominio del Casina Rossa-Nievole-Montecatini Alto, capace di chiudere la fase iniziale con un tondo 4 su 4. Bonciolini (doppietta), Bertelli e Ricci vanno in gol per i Rossi, mentre la rete della bandiera dei Gialli è opera di Dianda. Il Casina Rossa-Nievole-Montecatini Alto tornerà in campo il 26 giugno prossimo, con la semifinale in programma alle 20:45, in cui affronterà la vincente dello spareggio tra il Centro ed il Gallo-Salsero-Mezzomiglio. Successivamente ci sarà l’altro incontro, tra il Marruota-Biscolla-Sottoverga ed i Musicisti-Sant’Antonio, che metterà in palio l’altro pass, per poter accedere alla finalissima del 29 giugno.

Simone Lo Iacono