Siglato un accordo tra Herons e Massa

Per svilupparsi sul territorio della Valdinievole il progetto "Gema giovani" della neonata Pallacanestro Montecatini dovrà giocoforza fare i conti con una galassia in espansione, quella targata Herons. Già, perchè alle varie collaborazioni in essere con Montecatiniterme Basket Junior, Minibasket Montecatini, ormai società satelliti a tutti gli effetti, e Over Nico Basket Femminile il club guidato da Andrea Luchi ne aggiunge un’altra con un’importante realtà del basket nostrano. "FABO Herons Montecatini e Basket Massa e Cozzile comunicano con grande piacere di avere raggiunto un accordo di collaborazione per lo sviluppo e la crescita del movimento sportivo del territorio ed in particolare per la promozione della pallacanestro in Valdinievole – recita la nota ufficiale pubblicata dalla società rossoblù nel pomeriggio di sabato - L’accordo è intanto valido per due stagioni sportive, fino alla stagione 2024-25 compresa". Il Basket Massa e Cozzile è una società storica, con ben 195 tesserati, con la prima squadra guidata da Stefano Pellegrini che è stata promossa in serie D alla fine della presente stagione e con tanti interessanti giovani talenti nel proprio vivaio e la Fabo Herons Montecatini ha deciso di stingerla a sé attraverso un accordo che ha l’intento, tra le altre cose, di condividere contenuti tecnici, interscambi fra gli staff, organizzazione di allenamenti, clinic e stage mirati, presenza nelle scuole della Valdinievole, oltre a favorire prestiti e scambi di atleti con gli altri sodalizi appartenenti alla rete di collaborazioni degli "aironi". Il tutto sotto la supervisione di Alessio Marchini, nuovo responsabile del settore giovanile e del Progetto Giovani Herons, e di coach Federico Barsotti che nella società di Massa e Cozzile ha anche giocato e allenato. C’è di più: nelle idee della dirigenza termale c’è anche il desiderio di organizzare eventi congiunti e valutare l’oppostunità di assistere alle partite interne di B Nazionale della squadra di coach Barsotti, con formule speciali che verranno a loro dedicate in sede di campagna abbonamenti. Filippo Palazzoni