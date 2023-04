Shoemakers under 15 alle finali regionali

La Buongiorno Odontoiatrica Monsummano, il gruppo Under 15 degli Shoemakers, ha conquistato l’accesso alle Final Six per il titolo regionale, in programma a Venturina dal 28 al 30 aprile a Venturina. Per i ragazzi allenati da coach Calderaro, percorso netto in regular season, con 22 successi su altrettante partite disputate. Niente da fare, nella partita che ha chiuso la prima parte del torneo, per la Virtus Certaldo, quarta nel proprio girone, piegata senz’appello (72- 38). "Nel pre partita avevo chiesto ai ragazzi un buon approccio iniziale, tagliafuori e bilanciamento difensivo- dice Calderaro a fine partita -le chiavi della partita giravano intorno a questi tre fattori. Final six meritata, sia per questa partita che per l’atteggiamento tenuto durante tutto l’anno. Ora due settimane di buon lavoro per arrivare preparati alle finali". Nelle finali, i monsummanesi troveranno SBA Arezzo, Prato Giovane, San Giobbe Chiusi, Dukes Sansepolcro e la vincente di S.Stefano-Don Bosco Livorno. Contro Certaldo hanno giocato Belli, Macagnano, Marzico, Malucchi, Monti, Tognozzi, Orelli, Ciattini, Cipolletti, Del Vigna, Meacci e Nelli. La società ringrazia tutto il gruppo, anche i ragazzi che non sono scesi in campo: Anzalone, Brotini, Bugelli, Cecchi, De Lillo, Guarnaccia, Marini, Piliero, Simoncini, Spinelli e Starnella.