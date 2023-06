Sfida Di Nardo-Bellei infiamma il Sesana

di Martina Nerli

Sabato di routine all’ippodromo Sesana, il programma tecnico prevede sette corse con un totale di sessanta cavalli al via ed un montepremi complessivo che supera leggermente i 33 mila euro. La storia del trotter termale nei suoi 108 anni di attività racconta grandi sfide tra cavalli ma anche tra guidatori, su tutti Nello Bellei - Vivaldo Baldi. Il tifo della tribuna non è neanche lontanamente paragonabile a quello degli anni d’oro eppure un match tra due grandi professionisti c’è anche quest’anno. Antonio Di Nardo, prima guida del trainer Gennaro Casillo, attualmente domina la piazza con 5 successi su 17 corse disputate mentre Enrico Bellei, principalmente in corsa con i cavalli da lui allenati, ha 4 allori su 13 volte in corsa. La corsa per la classifica prosegue fino all’ultimo convegno della stagione intanto anche questa sera sono entrambi impegnati con buone chance. Gentleman driver ad aprire il sipario con una reclamare per cavalli anziani: Atena Grif è la cavalla più attesa per forma e numero, Zaira Dei Veltri con Stefano Baldi è sicuramente la rivale più "pericolosa". La corsa successiva è una delle sfide più "ricche" della serata, sono nove i cavalli di tre anni che non hanno mai vinto in carriera. Elodie Stecca con l’ospite Enrico Montagna potrebbe trovare le condizioni ideali per togliersi finalmente l’etichetta di maiden. Ello Sunshine per la connection Casillo-Di Nardo ha una sola corsa in carriera dove è arrivato quinto ma è apparso come un soggetto piuttosto interessante. Eva Doctor e Eva Dei Greppi rientrano tra i papabili. Settima ed ultima corsa ancora con i giovanissimi di tre anni sui 2040 mt. Emily Grad con Enrico Bellei sa partire forte ed in pista piccola è sempre una caratteristica importante, Ehlert Ama punta in alto e sarà un bella rivale ma il pronostico è ben più ampio con En Plain Bi che è tra i pochi ad aver già vinto in carriera e lo svedese Faen Troot con Beppe Lombardo Jr che oltre ad avere una bella genealogia è atteso in progresso. Alla terza un Handicap per cavalli di 5 anni ed oltre sulla media distanza valida per il Premio Costruzioni Euroedil. Corsa difficile da inquadrare ma Alfred è molto duttile, è in forma ed ha già fatto bene in contesti analoghi, può essere una idea. Speedy Face è uno specialista di questo genere di corse e vale un posto nella terna. Davanti occhio al rientrante Super OP, velenoso se già in condizione ed al ben sistemato Anouk Grad. Adorni Grif in valore assoluto sarebbe il più forte, ma la forma è una grossa incognita. Prova condizionata per i cavalli di 5 e 6 anni sul doppio giro di pista per il Premio Euroedil Snc.

Banditoben ha uno strike rate del 60%, nelle venti corse disputate nell’annata,