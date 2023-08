Dalle parole ai fatti. La nuova Gema Pallacanestro tiene fede ai buoni propositi annunciati qualche settimana fa nella conferenza stampa di presentazione del progetto "Gema giovani", presentando con un comunicato ufficiale apparso nei giorni scorsi sui media rossoblù le prime tre squadre del proprio settore giovanile. La formazione di punta sarà naturalmente l’U19, composta dallo stesso gruppo che l’anno scorso, sotto la guida di coach Massimo Angelucci, ha centrato il traguardo delle Final Six di categoria nonostante fosse composto quasi esclusivamente da giocatori sotto età. Un risultato reso possibile dall’alchimia che si è creata anche fuori dal campo fra i componenti della squadra, diventati ormai inseparabili amici oltre che compagni. I ragazzi che faranno parte della prima e più importante squadra giovanile targata PM rispondono a i nomi di Alessio Benedetti, Christian George Soare, Damiano Facchiano Santagata, Edoardo Iacopini, Federico Rinaldi, Filippo Guidi, Gabriele Pagni, Jacopo Cellerini, Leonardo Spinetti, Matteo Facchiano Santagata, Riccardo Albelli. Tutti loro parteciperanno al prossimo campionato Gold di categoria, e saranno allenati dal responsabile del settore giovanile rossoblù, ovvero Marcello Billeri. "Per dare seguito all’ottimo lavoro di Massimo Angelucci con il gruppo di ragazzi nati negli anni 2005 e 2006, che il coach allena dal primo anno di giovanili – si legge nella nota ufficiale del club termale - Sarà rinnovato l’intento di garantire il naturale cammino di crescita di questo gruppo, attraverso i campionati giovanili, tra Pallacanestro Montecatini e Montecatini Basket Junior, che ringraziamo nella persona del responsabile tecnico Alessio Marchini, da subito dimostratosi disponibile affinché i dovuti passaggi andassero a buon fine". Parallelamente la società presieduta da Alessandro Lulli lavora anche con i più piccoli e preannuncia una nuova collaborazione oltre a quella ormai consolidata con gli Augies : "Saranno composte due squadre dei primi anni di attività giovanile, ovvero quella dell’ Under 13 e dell’Under 14".

Filippo Palazzoni