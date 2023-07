Sesana, serata di fascino con protagonisti i puledri

È una delle serate più affascinanti della stagione, il Sesana da ufficialmente il via alla carriera dei due anni. Ad inizio luglio la corsa dei debuttanti è quasi un rito, una sorta di nastro che si riavvolge e da lì parte tutto. All’apparenza è solo la prima corsa, in realtà dietro c’è un anno di lavoro e di sacrifici, un anno di speranze e di sogni chiusi dentro ad un box. Dalla scelta del puledro alla corsa di stasera c’è praticamente un mondo, è un vero e proprio percorso a tappe che parte dalla doma e prosegue con un allenamento mirato e prudente che accompagna i trottatori all’attività agonistica. La quinta corsa premio Purina Horsestarr è dedicata proprio ai giovanissimi di due anni, sette dietro le ali dell’autostart. Pronostico quasi impossibile perché i riferimenti sono davvero pochi ma proviamo a scegliere l’ospite Freccia Killer Gar con l’inossidabile Lorenzo Baldi in sulky. Figlia di Varenne con un 18.9 firmato nella prova di qualifica a Modena, stasera con il numero uno potrebbe andare subito a segno. Per i sostenitori delle piccole scuderie locali troviamo due due belle allieve di Riccardo Pezzatini, due promesse di Nicola Del Rosso tra cui Freud Dei Greppi l’unico maschio in corsa e una di Roberto Gradi affidata a Vecchione. Dopo la corsa dei puledri sarà effettuato il sorteggio dei numeri per i cavalli al via nel gran premio Nello Bellei in programma sabato 15 luglio. Corsa successiva come sottoclou, un bel confronto sulla classica distanza del miglio per sole femmine di tre anni. Emmaday Prav con due primi consecutivi è la principale candidata al successo ma la corsa non è così semplice, Embassy Wise As non corre da marzo ma è una cavalla qualitativamente interessante e potrebbe già puntare in alto. Evil As viene dalla Campania e Gennaro Riccio per affrontare la trasferta con lei ed altre due allieve (Esmeralda Grif alla terza e Bica Dl alla quarta) probabilmente pensa di poter rientrare a casa con un resoconto a freccia in su. Una serata intensa e divertente, gli allievi driver impegnati nella corsa di apertura mentre alla seconda del programma riservata ai gentleman volano le quote rosa con ben tre amazzoni al via, Rebecca e Caterina Dami giocano in casa contro l’ospite Francesca Consoli.

Martina Nerli