Sesana, omaggio ad Andreghetti Prematura scomparsa del driver

All’ippodromo Snai Sesana riunione del giovedì sera per la 13^ giornata di trotto stagionale intitolata a molte figure storiche dell’ippica toscana. A queste, purtroppo, si è aggiunto il ricordo commosso di Roberto Andreghetti, venuto prematuramente a mancare nel pomeriggio: il driver ravennate, che a Montecatini ha raccolto grandi successi, è stato commemorato dai colleghi e dal pubblico con un sentito minuto di silenzio al termine della 5^ corsa. In pista il clou del programma è stato il premio intitolato ad Alfredo Biagini, una condizionata sul doppio chilometro per cavalli di 3 anni. Il mese di luglio non è iniziato nel migliore dei modi per Enrico Bellei, ma il ‘figlio del vento’ proprio in questa prova è riuscito a spezzare l’incantesimo grazie all’importata Kylie, di cui è anche preparatore: la svedese conquistava il comando, diceva di no dopo 600 metri alla favorita Elektra (che si accodava seconda) e in retta faceva buona guardia eludendo l’agguato interno della rivale a media di 1.16.4. Elektra – che aveva monopolizzato il betting – doveva così accontentarsi della seconda piazza mentre più indietro Eagle Art regolava il resto del gruppo. Per la vincitrice arrivava il quarto successo della carriera, il primo sulla lunga distanza. Prima della sconfitta di Elektra, la connection Gennaro Casillo-Antonio Di Nardo era andata a segno in due occasioni: il primo successo era arrivato nella condizionata per femmine di 4 anni sui 1640 metri intitolata ad Orlando Orlandi, dove dal 6 il driver campano tirava fuori dal cilindro una partenza volante con Dindirindina, la quale riusciva a scendere in testa in 150 metri: una volta al comando, la figlia di Telecomando Ok poteva fare i propri comodi e poi in retta staccava agevolmente le rivali imponendosi a media di 1.16.1. Seconda dal via, Diottria manteneva altrettanto chiaramente il secondo posto mentre Divina del Sile sprintava bene in terza ruota sull’ultima curva e chiudeva al terzo posto. L’immediato bis arrivava nel premio Ascanio Carrara grazie al primo successo in carriera di El Diablo: il cavallo di Gennaro Casillo faceva percorso netto, raggiungeva il battistrada Eliseo Dvs ad un giro dalla fine e lo sopravanzava, di misura ma chiaramente.