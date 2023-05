Selle Italia con la Corratec al Giro Importante accordo per il team

Un’altra importante novità in casa Team Corratec alla vigilia della partenza dall’Abruzzo del Giro d’Italia. La squadra legata alla città di Montecatini, a quattro giorni dal via del Giro d’Italia assume la denominazione Team Corratec-Selle Italia, l’azienda veneta di Asolo, una delle più prestigiose del ciclismo mondiale grazie ai suoi 120 anni di storia a fianco di campioni come Gimondi, Merckx, Moser, Hinault, Cipollini, Indurain, Pantani, Bettini e Van der Poel. La partnership era iniziata nel 2022, quando Selle Italia fu una delle prime aziende a credere nel progetto del Team Corratec, nonostante che la squadra "termale" militasse nella categoria Continental. Il legame si è rafforzato con il passaggio a UCI Pro Team e l’invito a corse di livello mondiale come la Tirreno-Adriatico e il Giro d’Italia. Il logo Selle Italia campeggerà al centro della nuova maglia firmata da VeloPlus, che il Team Corratec-Selle Italia inaugurerà il 6 maggio con la prima tappa della Corsa Rosa. Serge Parsani, Team Manager: "Il nostro progetto, nato con la voglia di far crescere e promuovere le nuove leve del ciclismo italiano e internazionale, ha avuto fin da subito l’appoggio di grandi brand. Uno di questi è Selle Italia, azienda con cui ho avuto la fortuna di lavorare fin da quando ero corridore. E’ bello vedere come questo progetto si stia sviluppando".

Antonio Mannori