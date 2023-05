Seconda promozione e ora si può sognare

Alla Fabo Herons Montecatini non piace fare le cose per gradi: due anni fa di questi tempi la società del presidente Andrea Luchi doveva ancora ufficialmente venire alla luce, neanche settecento giorni dopo, da neopromosso in Serie B il club rossoblù ha festeggiato la sua seconda promozione in due anni. Il quarto posto acciuffato con il 65-79 maturato ai danni di Pavia è il sigillo definitivo su una rimonta pazzesca, frutto di 15 vittorie nelle ultime 16 partite, e vale l’accesso dalla porta principale alla nuova B Nazionale oltre che il diritto di lottare per la Serie A2 nei playoff di categoria. Per coach Barsotti tuttavia la vittoria più importante i suoi Herons l’hanno ottenuta fuori dal parquet: "Il risultato grandioso i miei ragazzi l’hanno ottenuto entrando nel cuore della nostra gente. Avere alle spalle qui a Pavia quasi quattrocento persone che cantano incessantemente ci ha dato una grande spinta ed ha contribuito a rendere questa giornata indimenticabile. E’ chiaro che noi ad un obiettivo come il quarto posto non pensavamo minimamente fino ad una settimana fa, un po’ per umiltà e un po’ perché non dipendeva soltanto da noi, però per il percorso che abbiamo fatto penso che ce lo meritiamo. Adesso all’orizzonte c’è una sfida tanto difficile quanto stimolante contro Orzinuovi, forse la candidata principale per la promozione in A2. Vogliamo giocarcela al meglio delle nostre possibilità". Il match con Pavia è stato sempre in mano agli "aironi", che hanno controllato i ritmi della gara per poi piazzare l’allungo decisivo fra terzo e quarto periodo: " Questo match è stata un po’ la fotografia di questa stagione".

Filippo Palazzoni