Seconda categoria. Coppa Toscana, doppio appuntamento

Scende di nuovo in campo la Seconda categoria: alcune formazioni nostrane saranno di scena nei 32esimi di finale della Coppa Toscana, in programma quest’oggi. Partita unica, a superare il turno sarà la compagine vincitrice al termine dei novanta minuti. In caso di parità, supplementari e rigori. Per un appuntamento tutt’altro che trascurabile, visto che con la novità (re)introdotta a partire da questa stagione, la vincitrice della coppa dovrebbe essere promossa direttamente in Prima. Il match di cartello è senz’altro quello fissato per le 21 al Perugi, che metterà di fronte la Virtus Montale e l’Atletico Casini Spedalino. I montalesi di coach Nencini avranno il dente avvelenato, poiché domenica scorsa hanno perso fra le mura amiche contro la banda Marchiseppe. Occhio però anche all’altro incontro, alle 21 a Larciano. Il Montalbano Cecina se la vedrà con un Montemurlo Jolly reduce dal passo falso contro il Montale Pol.90, che gli è costato la vetta. E si profila quindi uno scontro interessante.