Sebastian Barbu d’argento al Rally della Moldova Era la quinta prova del campionato di Romania

Un’altra soddisfazione per AutoSole 2.0 prima della pausa di agosto. E’ quella, nel fine settimana appena passato, del secondo posto assoluto di Sebastian Barbu al 13° Raliul Moldovei, a Bacau, nella regione storica della Moldova, ai piedi dei Carpazi. Su fondo sterrato, la gara era la quinta prova del Campionato Nazionale di Romania, ha visto Sebastian Barbu subito tra i protagonisti da podio, affiancato per la seconda volta dalla copilota danese Jeannette Kvick, ben sfruttando la Skoda Fabia R5 Evo affidatagli, correndo per la seconda volta con gli pneumatici indiani MRF con i quali si è registrato già un buon feeling.