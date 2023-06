Scuderia Art-Motosport d’argento a Reggello

E’ stato un weekend sugli scudi, quello vissuto da Art-Motorsport 2.0, che sulle strade del 15° Rally di Reggello-Città di Firenze, quarto atto della Coppa Rally di Zona 6, ha trovato ampie soddisfazioni. Il sodalizio facente riferimento a Giuseppe Artino, per merito dei suoi alfieri in gara, si è elevato fino al secondo posto nella classifica scuderie, con la miglior prestazione assoluta che è stata fornita da Nicola Fiore. Il pilota fiorentino, sulle strade di casa, tornava a dividere l’abitacolo, dopo anni, con David Castiglioni, ed al volante della Skoda Fabia Evo Rally2 si è subito messo in mostra, fino a quando un problema alla valvola wastegate del turbo non ne ha limitato le prestazioni, costringendolo ad accontentarsi del sesto posto finale.