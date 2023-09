"Scopri il Pickleball: Due Giorni a Massa e Cozzile"

Sabato 16 e domenica 17 settembre, con ritrovo al Campus & Sport Village Toscana di Via Bruceto 97 a Massa e Cozzile), prenderà avvio la prima edizione di "Pickleball Days", evento ideato e promosso da MSP Toscana in collaborazione con Mia’s Communication e in media partnership con UAU Magazine. La due giorni ha l’obiettivo di far conoscere il pickleball, uno sport inclusivo che coinvolge soggetti non necessariamente già allenati o inseriti in contesti sportivi agonistici. Tutti gli appassionati di fitness, ma più in generale tutti gli sportivi, potranno partecipare a pickleball clinic il giorno 16.

Numerose già le richieste di iscrizioni al corso di istruttore primo livello che si svolgerà durante la prima e la seconda giornata.